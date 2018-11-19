Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в тестовом режиме возможность для пользователей скачивать данные своего профиля в виде архива, сообщил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.



«Сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах «ВКонтакте», — пояснил он.

Сейчас выгрузка работает в тестовом режиме, но компания продолжит ее совершенствовать. Для большей безопасности соцсеть добавила возможность шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP, заключил Рогозов.