Оборот криптовалют в России не регулируется законодательно, однако «серый» рынок обмена этих инструментов на реальные деньги уже есть. Обороты этого рынка оцениваются в сотни миллионов долларов ежегодно, рассказал «Известиям» вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по внедрению механизма эскроу Денис Душнов.

То есть суммы как минимум превышают 1 млрд рублей. По словам банкира из топ-20, иногда участники обмена «уезжают с чемоданами наличных».



В России действительно существует небольшая, но вполне развитая индустрия, позволяющая обменять реальные деньги на криптовалюты и наоборот, пояснил главный исполнительный директор блокчейн-компании Bitfury в России Дмитрий Уфаев. Фактически есть несколько бирж, работающих с российскими банками, что в совокупности с нежеланием людей сообщать о подобных операциях и приводит к тому, что операции становятся «серыми», сказал он.

Криптообменники делятся на два вида: офлайн и онлайн. В первом случае клиент при личной встрече передает кошелек — физический носитель, на котором записана криптовалюта. В обмен он получает обычные деньги.

С помощью онлайн-платформ поступления денежных средств идут через банковский шлюз (аппаратно-программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс приема платежей онлайн), пояснил эксперт в сфере кибербезопасности. По словам источника издания на банковском рынке, обычно такие операции проводят маленькие кредитные организации, которые обслуживают теневой сектор экономики.

Менять валюту в Россию едут из ближнего зарубежья. Есть страны, где этот рынок легализован, и множество фирм продают оборудование для майнинга, а также юридически сопровождают выход игроков на IСO на реальных биржах. Однако там провести такие операции дороже, чем в России. Из-за того, что в ЕС обмен легален и его видят регуляторы и налоговые органы, участникам сделок приходится платить сбор с оборота или налог на прибыль. Во избежание таких расходов компании предпочитают обменивать криптовалюты на доллары в России, где операции не видны и государству ничего платить не нужно.