Марк Цукерберг предупредил сотрудников Facebook, занимающих руководящие посты, о работе «в условиях войны». Соответствующее заявление, как в воскресенье сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, глава корпорации сделал в июне 2018 года во время собрания, в котором принимали участие 50 топ-менеджеров компании.

Согласно информации издания, Цукерберг отметил, что в мирное время руководители могут не спешить с принятием ответственных решений, прислушиваясь ко всем членам совета директоров. Однако в данный момент, по словам Цукерберга, компания находится под сильным давлением инвесторов, законодателей и недовольных пользователей, поэтому существует необходимость в решительных действиях.

Марк Цукерберг в ходе встречи призвал топ-менеджеров быстрее принимать решения относительно замедления роста числа пользователей, а также проблем с безопасностью платформы. Также глава корпорации выразил разочарование тем, как Facebook реагировал на критику, обрушившуюся на компанию в 2018 году.

The Wall Street Journal отмечает, что новый подход Цукерберга создал непростую ситуацию в компании, приведя к отставке нескольких ключевых руководителей, а также к разногласиям основателя соцсети с операционным директором компании Шерил Сандберг. Кто именно покинул свои посты в связи с новой политикой Цукерберга, издание не уточняет.

15 ноября газета The New York Times информировала о том, что компания Facebook сотрудничала с компанией Definers Public Affairs, которая размещала критические публикации о компаниях Google и Apple на связанном с ней новостном ресурсе. По данным издания, Facebook наняла Definers для отслеживания посвященных корпорации публикаций в прессе, но расширила сотрудничество с фирмой в свете скандала вокруг Cambridge Analytica. Совет директоров компании Facebook выступил в защиту ее главы Марка Цукерберга в связи с публикацией газеты.