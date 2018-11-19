Конкретные параметры изменения дивидендной политики ВТБ после повышения требований ЦБ РФ к капиталу будут обсуждаться позже, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В связи с дополнительными требованиями со стороны регулятора относительно работы крупных банков, в рамках дополнительных требований по устойчивости этих банков, мы будем рассматривать вопрос об их дивидендной политике. Вопрос о параметрах этой политики будет определяться чуть позже, когда будет рассматриваться конкретный уровень дивидендов, который мы будем просить заплатить», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что в основном этот вопрос касается банка ВТБ.

Ранее первый вице-премьер говорил, что средства на докапитализацию банка под новые требования ЦБ не планируется брать из бюджета.

ЦБ РФ, согласно требованиям «Базеля III", с 2016 года ввел надбавку для поддержания достаточности капитала банков (повышается с 0,625% в 2016 году до достижения 2,5% с 2019 года) и надбавку за системную значимость (увеличивается с 0,15% в 2016 году до 1% с 2019 года).