Сбербанк утвердил две программы облигаций объемом до 500 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, следует из материалов финучреждения.



Объем каждой из программ составит до 250 млрд рублей.

«Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций. До 250 000 000 000 (двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте», — отмечается в документе.

Облигации будут размещаться без установленного срока погашения (в рамках первой программы). Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках второй программы, — дата, в которую истекает 25 лет с даты начала размещения облигаций.

Срок действия программы составляет пять лет с даты государственной регистрации.