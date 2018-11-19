Сбербанк одобрил сделку по получению от Внешэкономбанка требований по кредитным соглашениям, следует из материалов финучреждения.



«Одобрить договор цессии в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО Сбербанк (цессионарий) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (цедент) по передаче требований по кредитным соглашениям», — отмечается в документе.

Цена сделки — 556,8 млн долларов. Выгодоприобретатели отсутствуют.

