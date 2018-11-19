Сбербанк одобрил дополнительные лимиты общим объемом 5,5 млрд рублей на выпуск аккредитивов для АО «Антипинский НПЗ» на закупку нефти. Об этом банк сообщает в понедельник, 19 ноября.

«Сбербанк заинтересован в развитии сотрудничества с Антипинским НПЗ, и новые лимиты позволят оптимизировать загрузку завода», — пояснил вице-президент Сбербанка Алексей Гренков.



Антипинский нефтеперерабатывающий завод входит в группу компаний «Новый поток». Ранее в этом месяце стало известно, что в органы управления «Нового потока» планируется включить представителей группы Сбербанка «в целях обеспечения бесперебойной работы производственных активов группы и непрерывных поставок нефтепродуктов покупателям».