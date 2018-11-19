Банк «Русский Стандарт» проанализировал, как в 2018 году изменилось поведение активных пользователей мобильного банка RSB Mobile. В этом году предпочтение мобильному банку отдают в основном молодые клиенты — 44,9% пользователей RSB Mobile находятся в возрастной группе 25—36 лет.

В 2017 году мобильный банк выбирали более зрелые пользователи — 40% были в возрасте от 30 до 40 лет. В прошлом году в «Русском Стандарте» максимальный возраст активного пользователя мобильного приложения был 91 год, а в 2018-м — 96 лет.

В 2018 году большинство трансакций в мобильном приложении совершали пользователи столичного региона, где средний чек составил 1 168 рублей. Второй город, где мобильный банк пользуется популярностью — Санкт-Петербург, средний чек здесь — 927 рублей. Замыкает тройку лидеров Казань со средней суммой платежа в RSB Mobile в 389 рублей.

Как и раньше, гендерные предпочтения пользователей дистанционных каналов обслуживания делятся практически поровну. Мужчинам принадлежит совсем незначительное преимущество: в мобильном банке RSB Mobile на пользователей-мужчин приходится 52,7% в 2018 году, а в прошлом году этот процент был немного выше — 56,4%.

