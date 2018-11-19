Российские компании оцениваются в разы дешевле конкурентов в США, ЕС и Китае. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления «Сколково» и инвестиционной группы UCP, которые оценили 30 крупнейших экономик мира с точки зрения стоимости бизнеса. Россия оказалась на 27-м месте.

Это значит, что российский предприниматель при продаже бизнеса может рассчитывать на сумму в два-четыре раза меньше, чем конкурент из крупнейших стран Западной Европы, США и большинства стран БРИКС.

Страны сравнивали на основе собственного «индекса стоимости бизнеса». Исследование учитывает 19 показателей, влияющих на оценку бизнеса в пяти категориях: макроэкономика, безопасность инвестиций, процентные ставки, доступность капитала и налоговая политика. Чем ближе значение индекса к 100 — тем ближе показатели страны к лучшим практикам.



Россия оказалась на 27-м месте с индексом 29,26, отстав от развитых рынков и стран БРИКС. Схожую оценку представил ранее Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума. В нем Россия заняла 38-е место в 2018 году.

При оценке компаний рынок учитывает будущий поток дивидендов. Публичные компании в России в среднем направляют на дивиденды 31,68% прибыли против 64,55% в среднем по 30 анализируемым странам и 50,73% в БРИКС.

На стоимость компании влияет и ее финансовая устойчивость. Авторы доклада отмечают недостаточный уровень развития финансового рынка и доступности финансовых услуг в России. Капитализации фондового рынка, по данным Всемирного банка за 2016 год, составила менее 50% от ВВП при среднем показателе 30 анализируемых стран 75%. Банки, оставаясь основным источником капитала, завышают ставки по кредитам. Зачастую компании вынуждены в России рассчитывать на свои силы или обращаться за помощью к государству.

Вклад в снижение ожидаемых доходов вносит также риск убытков компаний из-за санкций, отмечает профессор РЭШ Наталья Волчкова. Фундаментальными причинами заниженной оценки российских компаний являются нарушения прав собственности, уверена она. Репутация России как страны с плохим корпоративным управлением также занижает стоимость национального бизнеса, отмечает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин.