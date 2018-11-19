Полиция при участии ЦБ РФ окончила предварительное расследование уголовного дела о хищении участниками международной организованной преступной группы денежных средств путем дистанционного управления банкоматами российского коммерческого банка. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте МВД.

«Установлено, что в июле 2017 года двое граждан одного из государств ближнего зарубежья с неустановленными соучастниками, распространив в сети Интернет вредоносное программное обеспечение, получили доступ к компьютерам коммерческого банка, расположенного в городе Якутске, а также возможность дистанционно управлять его банкоматами и похитили более 21,5 миллиона рублей, которые перевели в криптовалюту и вывели из Российской Федерации», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело в отношении двух участников группы, обвиняемых по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), части 2 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») и части 4 статьи 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»), направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.



Предварительное расследование в отношении остальных участников международной преступной группы продолжается во взаимодействии с правоохранительными органами ряда европейских стран и Интерполом, уточняют в МВД.