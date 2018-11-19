Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 ноября составила 3 млрд 209,4 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 октября на 70,4 млн рублей, или 2,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в понедельник.

«Задолженность по заработной плате на 1 ноября 2018 года имелась перед 46,7 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 47% — работники обрабатывающих производств, 20% — строительства, 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 7% — транспорта, 5% — добычи полезных ископаемых», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 564 млн рублей (17,6%), в 2016 году и ранее — 1 млрд 76 млн рублей (33,5%).