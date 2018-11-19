Министерство цифрового развития (Минкомсвязь) предложило установить субсидии для льготных кредитов российским компаниям, работающим в сфере информационных технологий, на уровне 50% от рыночной банковской ставки. Об этом РБК рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Кисляков. «То есть если ставка 12—14%, то 6—7 п.п. мы будем субсидировать банкам», — заявил он.

В проекте федерального бюджета на 2019—2021 годы в рамках развития цифровой экономики на субсидирование ставок по таким кредитам в 2019 году предусмотрено выделение 1,71 млрд рублей, в 2020 году — 3,66 млрд рублей, в 2021 году — 7,124 млрд рублей. Это позволит ИТ-компаниям, которые будут разрабатывать и внедрять продукты для реального сектора российской экономики, взять кредитов за три года на 146 млрд рублей, сказал Кисляков, добавив, что «необходимо обеспечить востребованность и популярность этой меры». Предполагается, что такие субсидии Минкомсвязь будет предоставлять напрямую кредитным организациям и Внешэкономбанку, которые, в свою очередь, будут кредитовать участников ИТ-рынка на льготных условиях.

Минкомсвязь должна разработать правительственный нормативный акт, в котором будут определены правила отбора банков, имеющих право участвовать в программе льготного кредитования, а также сформулировать критерии отбора ИТ-компаний и ИТ-проектов, под которые будут выдаваться кредиты по льготной ставке, пояснил Кисляков. По его словам, нормативный акт должен быть принят уже в первом квартале 2019 года.