Совкомбанк предлагает держателям карты «Халва» оформить кредит с полным возвратом всех процентов, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Чтобы вернуть выплаченные проценты, необходимо оформить кредит с услугой «Гарантия минимальной ставки», программу «Финансовая защита» и погашать кредит по графику. Дополнительно клиенту нужно ежемесячно оплачивать «Халвой» не менее пяти покупок на общую сумму от 10 тысяч рублей в течение всего срока действия кредитного договора», — говорится в релизе.

На следующий день после полного погашения задолженности и выполнения условий Совкомбанк перечислит полную сумму всех оплаченных процентов. Услуга доступна только активным пользователям «Халвы», заключили в банке.