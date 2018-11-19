Отделения Русского Ипотечного Банка не будут работать в понедельник, сообщили в кол-центре кредитной организации.

«Информации не поступало на горячую линию, ожидаем информацию. Скажут сроки, когда будет все восстановлено. Отделения не работают сегодня. У нас только такая информация. Мы связались, нам сказали, что отделения не работают», — ответил сотрудник службы поддержки банка. На вопрос корреспондента Банки.ру, когда офисы восстановят в работу, в кол-центре не ответили.

Центральный офис кредитной организации в Москве не работает, передает корреспондент Банки.ру. «Уважаемые клиенты! Отделение не работает. Доступ к индивидуальному банковскому сейфу (ячейке) производится при предъявлении договора аренды сейфовой ячейки и паспорта», — указано в объявлении банка.



На прошлой неделе клиенты Русского Ипотечного Банка пожаловались на технический сбой — не работали интернет-банк и мобильное приложение «РИБ-мобайл». А в пятницу кредитная организация объявила о временном прекращении операционной деятельности, сославшись на проблемы с ликвидностью.

«Русский Ипотечный Банк сообщает о том, что в последнее время столкнулся с волной негативных публикаций о банке в Интернете, в том числе в социальных сетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах. Это вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами банка со своих счетов», — сообщалось на сайте организации.

В том же пресс-релизе было указано, что совет директоров и менеджмент банка совместно с ЦБ обсуждают меры для восстановления работы организации.

На момент публикации материала связаться с пресс-службой Русского Ипотечного Банка не удалось.