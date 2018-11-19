Глобальную экономику в скором времени может начать «лихорадить», заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия-1».

«Нас ожидает уже не такой простой период, как мы видели в последние семь—восемь лет, поэтому глобальную экономику будет в определенной степени лихорадить. В 2014 году такое внешнее давление и тот отток капитала, который сформировался в 2014 году, привели к резкой волатильности на финансовом рынке, к резкому ослаблению курса рубля. В 2018 году мы видим довольно умеренную волатильность, и курс в целом находится в тех рамках, в которых мы ожидали», — сообщил министр.

Орешкин отметил, что Минэкономразвития прогнозирует сохранение роста ВВП в районе 1,5% в следующем году. Согласно официальному прогнозу, этот показатель составляет 1,3%, и ведомство «не ожидает каких-то кардинальных изменений».

Комментируя свое назначение на пост главы Центра стратегических разработок (ЦСР), Орешкин обозначил первоочередную среднесрочную задачу ведомства, в которую входят наблюдение и оценка мер по достижению национальных целей развития страны.