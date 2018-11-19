Новым председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР) избран глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин. Об этом сообщил журналистам руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который до этого назначения занимал пост председателя совета ЦСР.



«Я сегодня сложил свои полномочия председателя совета (ЦСР. — Прим. ТАСС), но одновременно совет принял решение ввести в состав учредителей ЦСР Министерство экономического развития и ввести в совет министра Орешкина Максима Станиславовича. Кроме того, он избран председателем совета», — сказал Кудрин.

ЦСР будет помогать в поиске решений для достижения национальных целей майского указа президента России Владимира Путина, сообщил Орешкин.

«Если говорить о дальнейшей судьбе ЦСР, то он останется важной площадкой для дискуссий. Что касается стратегических задач, среднесрочных задач, они связаны с тем, как будет развиваться наша страна в среднесрочной перспективе, с тем, как достигаются те национальные цели развития, которые установлены указом президента. Будет вопрос мониторинга этой динамики. Главное — это анализ того, как мы движемся», — сказал Орешкин, отметив, что работа будет вестись по всем основным направлениям.



Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина, который на тот момент возглавлял правительство. В разное время им руководили Герман Греф (в 2000—2007 годах он был министром экономического развития), Дмитрий Козак (ныне вице-премьер, экс-полпред президента в Южном федеральном округе и бывший министр регионального развития) и Дмитрий Мезенцев (член Совета Федерации). Алексей Кудрин пришел в ЦСР в 2016 году.



В начале сентября стало известно о том, что структура перестанет быть независимой и в скором времени перейдет под контроль Минэкономразвития, став аналитическим центром ведомства.