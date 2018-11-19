Инфляция по итогам 2018 года превысит 3,4%, заложенные в прогнозе Минэкономразвития, в том числе из-за курсовой динамики, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.



«У нас курсовая динамика развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. Понятные причины, почему это происходит. Все связано с глобальными рынками, с возможными санкциями. Поэтому небольшое превышение показателей по курсу мы уже де-факто видим, потому что курс в той части, которая влияет на инфляцию, уже сформировался. Поэтому инфляционные показатели будут выше 3,4%, которые заложены у нас в прогнозе. На cколько? Увидим», — сказал он.