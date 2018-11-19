Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на зарплату ниже указанной в вакансии, а мужчины, напротив, хотят зарабатывать больше, чем предлагает рынок труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ноябрьского исследования компании по поиску работы SuperJob.

Компания изучила резюме и вакансии по 17 популярным профессиям рынка труда Москвы. Сравнение результатов аналогичных исследований 2010, 2014 и 2018 годов демонстрирует возросшую неуверенность женщин в конкуренции с мужчинами за рабочие места.

«Четыре года назад зарплатные ожидания женщин соответствовали зарплатным предложениям по большинству позиций. Сегодня женщины чаще всего претендуют на заработок ниже, чем указан в вакансиях», — говорится в релизе.

Так, ожидания мужчин и женщин среди инженеров-проектировщиков отличаются на 14%: 80 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно. Та же ситуация наблюдается среди менеджеров интернет-проектов: среднее зарплатное ожидание мужчин — 80 тыс., женщин — 70 тыс. рублей.

Зарплатные ожидания женщин соответствуют среднему предложению рынка труда менее чем у половины рассматриваемых профессий: бренд-менеджеров (95 тыс. рублей), сметчиков (80 тыс. рублей), юристов (66 тыс. рублей), торговых представителей (60 тыс. рублей), инженеров по охране труда и андеррайтеров (по 55 тыс. рублей).

В то время как зарплатные притязания мужчин соответствуют указанному в вакансии среднему заработку среди программистов «1С» (120 тыс. рублей), сметчиков и тестировщиков ПО (по 80 тыс. рублей), в остальных профессиональных группах они превышают зарплатные предложения работодателей. Проектировщики хотели бы получать в среднем на 11% больше, чем предлагает рынок труда, бизнес-аналитики — на 10% больше.