Промежуточные выборы в США показали, что поддержка Д.Трампа не так уж и мала, что говорит в пользу курса США на изменение структуры мировой экономики. Возможное замедление Китая выглядит фактором, усиливающим повышательное давление на процентные ставки в мире, и главным пострадавшим от этого может оказаться Европа. Кроме того, сами по себе политические перспективы Европы выглядит неустойчивыми в условиях, когда А. Меркель планирует закончить свою политическую карьеру и когда Великобритании уже почти урегулировала вопрос по Brexit.

Промежуточные выборы в США говорят о достаточно сильной поддержке Д.Трампа: 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, результаты которых оказались достаточно предсказуемыми, что само по себе обрадовало политических аналитиков. Тем не менее, есть три важных вывода из полученных результатов. Во-первых, хотя в Палате представителей члены демократической партии получили 228 мест из 435 возможных (52% голосов против 46% голосов у демократов), потери партии Д.Трампа составили всего 29 мест. В Сенате лидерство осталось за республиканцами, получившими 4 места дополнительно. В итоге, результаты первых промежуточных выборов выглядят очень неплохо для Д.Трампа. Для сравнения, на своих первых промежуточных выборах в 1994 году партия президента Б.Клинтона потеряла 52 места в Палате представителей и 8 мест в Сенате, при Дж.Буше партией было получено 8 мест в Палате представителей и 2 в Сенате, при Б.Обаме демократы потеряли 63 места в Палате представителей и 6 мест в Сенате (см. Рисунок 1). Во-вторых, результаты выборов говорят о нарастающей поляризация в американском обществе. Так, если еще в 2002 г. в США насчитывалось около 14 штатов, представленных в федеральных и локальных органах законодательной власти представителями как демократической, так и республиканской партий, то сейчас число таких штатов сократилось до 4 (см. Рисунок 2). Иными словами, американская политика переходит в состояние позиционной борьбы между республиканцами и демократами, а значит реализация каких-либо инициатив что одной, что другой стороной выглядит проблематичной. Третий вывод заключается в том, что выборы дают президенту большие возможности для маневра; вероятность импичмента снизилась. Поляризация между Сенатом и Палатой представителей также дает Д.Трампу шанс переложить ответственность на оппозицию (Палату представителей). Демократы, в свою очередь, могут стать более сговорчивыми, чтобы не подорвать свои шансы на победу на следующих выборах. В целом, все выглядит в пользу того, что у Д.Трампа остается достаточно много возможностей для реализации своей линии в экономической политике.

Рынки надеются, что Китай и США смогут договориться 30 ноября на встрече G20…: В прошлых публикациях мы упоминали о том, что инвесторы все еще колеблются в вопросе того, что стоит за действиями Д.Трампа – (1) реальный настрой на перестройку мировой экономики или (2) стратегия проведения жестких переговоров, но достижения мягких соглашений. Если второй вариант больше соответствует реальности, то на саммите G20 в Аргентине 30 ноября Китай и США имеют реальные шансы добиться договоренностей по снижению градуса напряженности в торговых отношениях. Китай готов на ряд уступок – как сообщил г-н Лю Хэ, экономический советник Си Цзиньпина, страна может согласиться практически на 80% всех представленных требований США. США же в обмен могли бы отложить повышение пошлины на китайский экспорт - с 1 января 2019 г. США должны поднять пошлину на $200 млрд китайских товаров с текущих 10% до 25%. Такое развитие событий может обеспечить сценарий новогоднего ралли.

…но это не отменяет беспокойств по поводу рисков замедления Китая: Тем не менее, если договоренность между США и Китаем все же будет достигнута, факт того, что рост экономики Китая уже замедляется (ВВП Китая вырос всего на 6,5% г/г в 3К18 против 6,8% г/г в 1П18), сохраняет обеспокоенность касательно последствий кризиса в Китае. До последнего времени считалось, что последствия замедления китайской экономики повлияют в большей степени на азиатский регион, однако, судя по всему, реальный эффект может оказаться гораздо более значительным. Во-первых, кризис в Китае может оказать серьезное воздействие на динамику мировых процентных ставок. Недавние сообщения о повышении цен американскими компаниями примерно на 6-8% в октябре, а также продолжающийся сильный рост доходов населения, ускорившихся до 3,1% г/г, по данным на октябрь 2018 г., с 2,5% г/г в 2017 г., сами по себе говорят в пользу возможного 3-4х кратного повышения ставки ФРС в 2019 году. Ухудшение ситуации в Китае, который является одним из главных держателей сбережений в мировой экономики и владеет 19% всех американских гособлигаций (см. Рисунок 3), будет означать сокращение предложения капитала на мировых рынках; это может быстро сказаться на ставках и на экономике США, т.к. около 56% государственного долга США имеет срок погашения менее 4 лет (см. Рисунок 4). Во-вторых, амбициозные внешнеэкономические планы Китая не являются секретом, но в последнее время они затрагивают не только азиатский регион. Так, Китай предоставил Сербии $217 млн на строительство моста через Дунай и выделил средства на модернизацию телекоммуникационной системы; кроме того, за счет средств Китая строится высокоскоростная железная дорога между Сербией и Венгрией стоимостью $3 млрд. Черногория уже должна более $1 млрд Китаю за строительство автомагистрали. Таким образом, ухудшение ситуации в Китае будет иметь прямые последствия для этих европейских стран.

Выборы нового председателя партии «Христианско-Демократический Союз Германии» могут определить политический ландшафт будущих лет: Повышение мировых ставок может стать очень болезненной темой для Европы, т.к. это может заставить периферийные страны Европы вновь поднять вопрос реструктуризации своих долгов - проблемы, которая не была столь насущной, пока ставки были низкими. В прошлом важную роль в решении долговых вопросов Европы решала позиция Германии, которая играла роль политического и экономического стержня ЕС. Как мы уже писали в прошлом выпуске, в следующем году ЕС предстоит ряд важных решений в вопросе выбора нового руководства, а именно новых глав ЕЦБ, Еврокомиссии, Евросовета, а также выбрать Европарламент. Лакмусовой бумажкой этого процесса может стать избрание нового председателя партии «Христианско- Демократического Союза Германии», которое состоится 7 декабря. Эта должность последние 18 лет принадлежала А.Меркель, однако она приняла решение не выставлять свою кандидатуру на приближающихся выборах, а также не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 г. Это совпало с тем, что население не поддерживает миграционную политику, проводимую А.Меркель, в результате чего с 2016 г. уровень поддержки ее партии снизился с 40% до нынешних 27%. Таким образом неудивительно, что среди наиболее вероятных кандидатов на должность председателя партии присутствуют целых два противника политики А.Меркель - это Йенс Шпан и Фридрих Мерц – и только один сторонник - Аннегрет Крамп-Карренбауэр (см. Таблицу 1). Фактически выборы 7 декабря могут определить не только нового лидера ХДСГ, но и расстановку сил на политическом горизонте Еврозоны в ближайшие годы. Вопрос заключается в том, может ли этот выбор способствовать единению в Европе. На данный момент все страны ЕС по сути делятся на три группы – страны так называемого Средиземноморского клуба (Франция, Испания, Португалия, Греция), ориентированные на сохранение достаточно закрытых экономик стран и имеющие проблемы с долговым бременем; страны так называемого Нового Ганзейского Союза (Нидерланды, Ирландия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Швеция и Дания), которые сфокусированы на поиске возможностей роста и скорее являются сторонниками бюджетной консолидации; и страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), которые пока еще остаются слабо интегрированными в ЕС. Иными словами, смена политического лидера Германии будет иметь последствия не только для этой страны, но и для ЕС в целом.

Шансы «мягкого» Brexit растут. Как мы писали в предыдущих публикациях, Brexit фактически был фактором, цементирующим ЕС, т.к. процесс выхода выглядел болезненным для Великобритании. Ситуация все еще остается достаточно противоречивой. С одной стороны, премьер-министру Великобритании Т.Мэй удалось, наконец, достичь соглашения с ЕС, составить вариант «мягкого» Brexit и передать его на согласование в парламент. Данное соглашение предполагает, что Великобритания сохранит достаточно тесные связи с ЕС, особенно в части торговли, что напоминает формат отношений ЕС с Норвегией. В Норвегии похожий референдум проводился в 1994 г. - только обсуждался вопрос вступления в ЕС, против которого проголосовало 52% населения. В итоге Норвегия стала участником соглашения о Европейской экономической зоне и получила свободный доступ на рынок ЕС, хотя ей и приходится платить в европейский бюджет. С другой же стороны, даже многие члены правительства выступают резко против данного формата соглашения - Guardian сообщила, что негативно настроены 11 из 25 министров британского правительства, а ранее британский министр по вопросам Brexit Д.Рааб даже подал в отставку, поэтому нельзя исключать, что «мягкий» Brexit не будет согласован, что может дать повод для проведения нового референдума. При этом, согласно последним опросам, если референдум состоится сейчас, то 67% населения выскажется за решение остаться в ЕС. Этот сценарий может стать очень хорошей новостью для евро и концепции «единой» Европы; тем не менее, пока вероятность согласования «мягкого» Brexit оценивается рынками примерно 70%, а успешный выход Великобритании из ЕС может стать плохой новостью для евро.

Рынки игнорируют введение санкций США против Ирана. Важным фактором инфляционного давления в мире и соответственно темпов повышения ставок остается динамика цен на энергоносители. С 5 ноября США возобновили санкции против энергетического сектора Ирана, они включают в себя запрет на торговлю иранской нефтью и нефтепродуктами. Однако ситуация на сырьевом рынке выглядит парадоксальной, так как на фоне внедрения санкций цены на нефть упали с 80 $/барр. до 65 $/барр. Судя по всему, рынки пока как будто игнорируют эти риски и этому может быть несколько объяснений. Во-первых, это возможно, поскольку до мая 2019 г. США разрешили 8 странам продолжить покупки иранской нефти - это Китай (26% экспорта нефти из Ирана), Индия (23% экспорта), Южная Корея (11% экспорта), Италия (7% экспорта), Турция (7% экспорта), Япония (5% экспорта), Греция (3% экспорта), Тайвань. Во-вторых, рынки могут верить, что ситуация с иранскими санкциями будет разрешена путем переговоров. Тем не менее, по мнению ряда экспертов, сценарий отмены санкций против Ирана маловероятен, т.к. такая сделка фактически не принесет Д.Трампу политических дивидендов – в отличие от ситуации с Китаем, Кореей и даже с Россией; у президента США минимальная заинтересованность снижать давление на Иран. В-третьих, снижение цен на нефть может отражать беспокойство по поводу уровня спроса - недавно ОПЕК понизило свои ожидания по спросу на нефть на 2019 г. более чем на 100 тыс. барр. в сутки. Слабая статистика по продажам автомобилей в Китае (снижение на 13% г/г в октябре и первое с 1999 г. ожидание сокращения авторынка по итогам года), а также растущие риски замедления Китая, оказывают давление на ожидания. Таким образом, динамика цен на сырье в 2019 будет определяться двумя разнонаправленным факторами – ситуацией в Иране и в Китае.