Москва, Санкт-Петербург и Московская область оказались самыми благоприятными регионами для трудоустройства пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные исследования «Рынок труда в регионах России — индекс 2018», проведенного агентством РИА Рейтинг.

Агентство рассчитало индекс привлекательности рынка труда для пожилых людей и составило рейтинг регионов по возможности пенсионеров найти достойную работу. Результаты исследования показали, что ситуация достаточно неоднородна, значение индекса изменяется в диапазоне от 76,8 (Москва) до 9,3 балла (Тува).

Первые два места — Москва и Санкт-Петербург (74,5 балла) — достаточно сильно оторвались от других регионов. В этих городах многие люди, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и получать достойную зарплату, а если лишаются работы, могут достаточно легко найти новую. В тройку лидеров по индексу также вошла Московская область со значением 64,4 балла, на четвертом месте находится Воронежская область (59,1), на пятом — Татарстан (57,3). В первую десятку по индексу входят также Белгородская область (57,2), Ленинградская область (56,2), Волгоградская область (56), Крым (55,4) и Калужская область (55,3).

Почти все богатые северные регионы России с развитой добывающей промышленностью располагаются внизу списка. «Ненецкий АО располагается на 81-м месте (20,5), Чукотский АО — на 76-м месте (25,9), Магаданская область занимает 72-е место (29,2) по индексу привлекательности рынка труда для пенсионеров, Ямало-Ненецкий АО – на 71-м месте (29,3), а Ханты-Мансийский АО располагается на 67-м месте (30,6)», — говорится в исследовании. Наименее благоприятные для трудоустройства пенсионеров регионы — Тыва (9,3), Ингушетия (13,3) и Чечня (15,3).

Поясняется, что все эти регионы «подвел» климат, снизивший показатель комфортности труда. Также из-за наличия у населения финансовых ресурсов пенсионеры в этих регионах стараются уехать в теплые края.