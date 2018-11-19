Пользователям онлайн-платформы «Тинькофф Инвестиции» стали доступны индивидуальные инвестиционные счета. Об этом сообщили в Тинькофф Банке, напомнив, что ИИС дают возможность не только проводить операции с ценными бумагами, но и пользоваться налоговыми льготами.

Открыть ИИС в «Тинькофф Инвестициях» можно в течение двух рабочих дней. Для этого нужно стать держателем дебетовой карты Tinkoff Black и оставить заявку на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении. Если у клиента уже есть индивидуальный инвестиционный счет у другого брокера, то сначала нужно его закрыть.

Индивидуальный инвестиционный счет является мультивалютным (хранить, например, доллары США на счете можно — для этого их нужно купить на бирже), но пополнить ИИС можно только в рублях. Максимальная сумма, которую можно внести на ИИС, — 1 млн рублей в год. Для инвестиций на более значительные суммы клиент «Тинькофф Инвестиций» может использовать брокерский счет в дополнение к ИИС.

Для ИИС доступны два тарифа: «Инвестор» с комиссией в 0,3% за сделку и 99 рублей за обслуживание в те месяцы, когда у клиента были сделки, и «Трейдер» с комиссией 0,03% за сделку и 590 рублей за обслуживание в те месяцы, когда пользователь «Тинькофф Инвестиций» совершал покупку или продажу бумаг. Открытие ИИС, его обслуживание в месяцы, когда клиент не торгует на бирже, обслуживание депозитарного счета, закрытие счета и вывод денег, в том числе валюты, осуществляются бесплатно. Ограничений по минимальной сумме пополнения ИИС нет.

Владельцам ИИС будут доступны два варианта налогового вычета. Первым вариантом могут воспользоваться граждане РФ с официальным доходом, облагаемым НДФЛ. Этот вариант позволяет вернуть 13% от вложенной через ИИС суммы в пределах 400 тыс. рублей за год (максимум 52 тыс. рублей в год). При данном типе вычета налоговые органы вернут клиенту деньги из суммы, уплаченной им государству в качестве подоходного налога. Данный вычет можно получать каждый год.

Вторая форма вычета позволяет клиенту не выплачивать подоходный налог (13%) на прибыль от операций на бирже. Такой тип вычета подойдет инвесторам, которые активно торгуют на бирже, поясняют в Тинькофф Банке.



Индивидуальный инвестиционный счет предназначен для инвестиций на три года и более. Если пользователь решит снять деньги со счета раньше, то его придется закрыть — клиент не сможет воспользоваться налоговыми вычетами, а полученные вычеты придется вернуть, предупреждает «Тинькофф».