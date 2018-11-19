Сотовый оператор МТС, его дочерняя кредитная организация (косвенное владение) МТС Банк и Mastercard запускают виртуальную кредитную карту для абонентов МТС, сообщили «Коммерсанту» представители МТС.

Виртуальная карта не будет иметь пластиковой версии. Номер карты не хранится ни на физическом носителе, ни на мобильном устройстве владельца, ни у торгово-сервисных предприятий. Он существует в виде «токена» — уникального кода из 16 цифр, привязанного к конкретному электронному устройству. Проводить операции с картой клиент сможет через мобильные приложения МТС. Кроме того, карту можно будет добавить в приложения сервисов Apple Pay и Samsung Pay и оплачивать покупки через терминалы бесконтактной оплаты. Возможно снятие наличных в банкоматах, поддерживающих функцию NFC.



Процесс оформления виртуальной кредитки будет полностью дистанционным, удаленно проводится также индивидуальный скоринг. «МТС Банк может учитывать прескоринг абонента от МТС при принятии решения о выдаче кредитного лимита. На основе предоставленных абонентом согласий на обработку данных оператор предоставляет банку скоринговый балл — данные о пополнении абонентом мобильного счета, расходах на связь, использовании роуминга, частоте блокировок счета и т. п.», — поясняет начальник отдела кредитных карт МТС Банка Мария Пантенкова. Кроме того, продолжает она, банк уточняет сведения о доходах клиента «по доступным для банка каналам».

Максимальный лимит по карте МТС составит 150 тыс. рублей. В МТС Банке считают данный продукт краткосрочным, рассчитанным на сиюминутные нужды — быстро пополнить счет мобильного телефона, расплатиться за парковку и т. д. За пользование заемными средствами начисляется комиссия — 30 рублей в день. Начисление оплаты прекращается после закрытия задолженности. «Такой подход выгоден клиенту при больших суммах заимствований, но может дать существенную переплату при малых суммах»,— говорит господин Антонов.



Похожие продукты представляли и другие участники рынка. Однако пока это либо дебетовые, либо дополнительные к уже имеющемуся кредитному «пластику» карты.