Минэнерго РФ обсуждало с нефтяными компаниями возможность снижения добычи в 2019 году, будет обсуждать еще до декабрьской встречи ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Безусловно, мы обсуждали и будем обсуждать. Мы находимся в постоянном контакте, чтобы к декабрю выработать позицию ещё будем обсуждать», — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.