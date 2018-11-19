Участники саммита АТЭС не приняли итоговую декларацию из-за проблемы торговых войн, дискуссия о ней не позволила участникам форума прийти к компромиссу. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев журналистам во Вьетнаме.

«Впервые за годы существования этой организации она не смогла принять декларацию. Это связано со сложностями в международной торговле, с теми самыми торговыми войнами, которые в настоящий момент развернулись в мире, и с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС. К сожалению, эта дискуссия не позволила принять итоговый документ», — заявил глава российского правительства, комментируя итоги саммита АТЭС, который прошел в Папуа — Новой Гвинее 17—18 ноября.

Торговая война уже идет, принося определенные плоды ее инициаторам, но в конечном счете победителей в ней не будет, и нужно стремиться сохранить режим свободной торговли в мировой экономике, заявил Медведев.

«Она [торговая война] развернулась, она идет. И мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны — приносит издержки всей мировой торговле. Потому что в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет», — сказал премьер.

По словам главы российского Кабмина, в системе мировой торговли «в настоящий момент все выглядит достаточно сложно», и Москва готова к переговорам в этой сфере. «Но если рассуждать прямо и достаточно просто, что получается? Если вы декларацию не способны согласовать, то как мы будем заниматься реформированием Всемирной торговой организации? Ведь это огромное количество норм, правил, принципов», — заявил он.