Резкое сокращение добычи нефти основными ее производителями может негативно сказаться на рынках, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, чьи слова передает агентство Reuters.

«В настоящее время (нефтяные. — Прим. ред.) рынки хорошо обеспечены предложением, но мы не должны забывать о том, что резервные мощности Саудовской Аравии невелики, поэтому в данный момент значительное сокращение добычи основными производителями нефти может иметь некоторые негативные последствия для рынков», — заявил Бироль, выступая на пресс-конференции в Братиславе.

Глава МЭА также призвал участников рынка «руководствоваться здравым смыслом» при определении планов нефтедобычи.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018-го ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Однако участники соглашения все чаще начали говорить о риске переизбытка предложения на рынке в 2019 году. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудил этот вопрос на встрече в ноябре, но не стал рекомендовать сокращение добычи, отложив дальнейшие дискуссии на декабрь. При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что при сохранении текущей ситуации на рынке альянсу может потребоваться сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.