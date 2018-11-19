Глава МЭА также призвал участников рынка «руководствоваться здравым смыслом» при определении планов нефтедобычи.
Резкое сокращение добычи нефти основными ее производителями может негативно сказаться на рынках, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, чьи слова передает агентство Reuters.
«В настоящее время (нефтяные. — Прим. ред.) рынки хорошо обеспечены предложением, но мы не должны забывать о том, что резервные мощности Саудовской Аравии невелики, поэтому в данный момент значительное сокращение добычи основными производителями нефти может иметь некоторые негативные последствия для рынков», — заявил Бироль, выступая на пресс-конференции в Братиславе.
Глава МЭА также призвал участников рынка «руководствоваться здравым смыслом» при определении планов нефтедобычи.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018-го ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.
Однако участники соглашения все чаще начали говорить о риске переизбытка предложения на рынке в 2019 году. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудил этот вопрос на встрече в ноябре, но не стал рекомендовать сокращение добычи, отложив дальнейшие дискуссии на декабрь. При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что при сохранении текущей ситуации на рынке альянсу может потребоваться сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
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