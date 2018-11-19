Лишь 1% россиян имеет опыт инвестирования в инструменты, отличные от банковских депозитов. Об этом сообщил ТАСС на пресс-завтраке в Тюмени генеральный директор «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев.

«Финансовая грамотность россиян оставляет желать лучшего. Лишь 1% населения имеет опыт инвестирования в инструменты, отличные от банковских депозитов. Мы видим перспективы роста финграмотности россиян, активно в это вкладываемся в расчете в том числе на кратный рост клиентской базы. Полагаем, что результат будет уже в ближайший год — до конца 2019 года наша клиентская база вырастет в 5—10 раз», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Финансовая грамотность населения год от года становится все более необходимым условием для сохранения и приумножения сбережений россиян. Эксперты прогнозируют неблагоприятные тенденции в экономике страны на ближайший год, и информированность о цивилизованных финансовых инструментах становится одним из важнейших условий поддержания благосостояния для многих россиян.

«Не секрет, что у рынка форекс репутация противоречивая. Но благодаря регулированию рынка Банком России сомнительных моментов не остается», — отмечает генеральный директор «Телетрейд Групп»Сергей Шамраев.

Инвестированием в акции и облигации занимаются специальные компании – профессиональные участники рынка ценных бумаг. Два года назад в России впервые появился рынок форекс — прежде инвестирование в него происходило только через зарубежные компании, что являлось фактором оттока капитала из России.

«Мы даем в России альтернативу классическим методам инвестирования. Самым большим преимуществом российских форекс-дилеров является по отношению к классическим брокерским компаниям возможность совершать инвестиционные операции с так называемым «кредитным плечом». В России оно составляет 1 к 50. Это означает, что можно инвестировать в валюты на суммы, до 50 раз превышающие объем депозита, что позволяет мультиплицировать получаемые с инвестирования депозита доходы», — говорит Шамраев.