Курс биткоина в ходе торговой сессии 19 ноября опустился ниже 5 тыс. долларов впервые с октября 2017 года, об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.



По данным на 19:30 мск, курс биткоина опустился до 4951 доллара, по информации на 20:10 мск курс восстановился до 5087 долларов, всего биткоин потерял 444 доллара по сравнению с предыдущим уровнем открытия торгов.

В начале августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в мире «сходит на нет хайп» вокруг биткоина и других криптовалют. В сентябре 2017 года министр сравнивал биткоин с акциями финансовой пирамиды МММ. «Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует», — подчеркивал глава Минэкономразвития.

В декабре 2017 года курс биткоина на некоторых криптовалютных биржах превышал 20 тыс. долларов.