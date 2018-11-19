Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки к бюджету на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов на 1 трлн 874 млрд рублей — они составят 18,947 трлн рублей. Общий объем расходов увеличивается на 212,7 млрд рублей, до 16,808 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3% пункта. Профицит федерального бюджета в 2018 году вырастет более чем в четыре раза по сравнению с показателями, обозначенными в действующей редакции бюджета, и составит 2,137 трлн рублей.

Прогноз объема ВВП, который учитывается при формировании бюджета, на 2018 год увеличен с 98,234 трлн рублей до 101,164 трлн рублей. Также уточняется с 2,8% до 3,4% оценка инфляции, заложенная в федеральный бюджет на 2018 год.

Согласно поправкам, нефтегазовые доходы возрастут на 1,582 трлн рублей — до 8,817 трлн рублей. При этом дополнительные нефтегазовые доходы увеличатся до 4,093 трлн рублей с 2,739 трлн рублей.

В резервный фонд правительства, согласно поправкам, планируется направить 6,672 млрд рублей.

Поправки подготовлены с учетом исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь 2018 года, а также с учетом ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2018 году и ожидаемого исполнения бюджета за 2018 год. Изменения, вносимые соответствующими поправками, обеспечивают сбалансированность бюджета в 2018 году, говорится в пояснительной записке к документу. При этом документ не предусматривает изменения показателей на 2019 и 2020 годы.