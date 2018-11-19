Правительство России утвердило минимальный и максимальный размеры пособия по безработице на 2019 год. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Установить на 2019 год: минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 000 рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», — говорится в документе.

Согласно постановлению, для граждан предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице составляет 1 500 рублей, максимальная — 11 280 рублей.