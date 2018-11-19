Ожидаем нейтрального открытия российского рынка на фоне разнонаправленного движения цен фьючерсов на мировые фондовые индексы. Так инвесторы реагируют на речь вице-президента США Майка Пенса на саммите АТЭС, прошедшем в минувшие выходные, которые сказал, что США не изменят свой курс, пока Китай не изменит свой. Это намек, что торговая война не закончится быстро. Кроме того, США не видят своей выгоды от китайского логистического проекта «Один пояс и один путь», что вынудит США увеличить свое экономическое присутствие в Азии с целью повлиять на Китай, который увеличивает сотрудничество с Россией в разных сферах. Плюс, обе страны имеют собственные армии, что является серьезным противовесом для США (НАТО). Поэтому встреча лидеров США и Китая на саммите «Большой 20-ки» в конце ноября будет значимой и поможет определиться с дальнейшим трендов китайских фондовых индексов, что отразится на развивающихся рынках.

В начале недели рубль будет смотреть на движение нефтяных котировок. Вместе с тем, в середине недели пройдут погашения евробондов российских банков, номинированных в долларах, на сумму около 1,4 млрд долларов исходя из данных Bloomberg, что может вызвать спрос на доллары. Также с понедельника по вторник пройдут аукционы по размещению нового короткого госдолга США, что также предполагает спрос на доллары.