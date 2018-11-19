Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам заработать на росте акций одного из крупнейших производителей видеоигр — Activision Blizzard. Страсть людей к играм обеспечивает многолетний рост прибыли производителей этого контента.

Как отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов, игры Activision Blizzard неизменно пользуются большой популярностью среди пользователей. В частности, поддержку продажам продолжают оказывать ставшая популярной игра Overwatch, число пользователей которой по всему миру превышает 35 млн, а также стабильные результаты других франшиз компании, в том числе Call of Duty, Destiny 2 и Candy Crush Saga.

По итогам III квартала выручка Activision Blizzard уменьшилась на 12,8%, при этом выручка от подписки и лицензии поднялись на 1,2%. Скорректированная прибыль на акцию просела на 13,3%, но превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит.

Додонов указывает, что показатели III квартала и девяти месяцев 2018 года были не слишком впечатляющими из-за высокой базы прошлого года. Однако он позитивно оценивает то, что компания сосредоточилась на наращивании цифровых продаж, доля которых в общей выручке превысила 80%. «Это позволяет компании показывать довольно высокие результаты прибыльности», — комментирует аналитик.

В «Финаме» ожидают роста акций Activision Blizzard на 36,3%. Сейчас на NASDAQ они торгуются почти на уровне 51 доллар.