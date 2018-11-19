Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам приобретать бумаги Ormat Technologies, лидирующей компании в сфере геотермальной энергетики, ожидая роста котировок до 62 долларов. Сейчас на Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании торгуются на 18,1% дешевле.

«Ormat Technologies недооценена по большинству мультипликаторов, причем компания является лидером в своей отрасли. На основании вышесказанного мы продолжаем считать ее акции интересной инвестиционной идеей, особенно на фоне бурного развития отрасли альтернативной энергетики», — отмечает аналитик «Финама» Вадим Сысоев.

В частности недавно японская финансовая корпорация ORIX Corporation закрыла сделку по приобретению 22% акций Ormat Technologies за 627 млн долларов, благодаря чему, считает Сысоев, у компании открылись прекрасные перспективы по развитию международного бизнеса, особенно в Азии. «В долгосрочной перспективе это позволит увеличить доходы и прибыль», — написал он в комментарии.

В обзоре инвесткомпании отмечается, что в III квартале выручка Ormat Technologies увеличилась на 5,9%, при этом доходы от сегмента «электричество» поднялись на 5,4%. Производство электричества увеличилось на 7,1% и составило 1,32 млн мегаватт-часов. Менеджмент компании объявил о квартальных дивидендах в размере 0,10 доллара на акцию.