Атаки хакеров на российские банки могут усилиться в декабре, перед новогодними праздниками, рассказали «Российской газете» специалисты по кибербезопасности международной компании Group-IB.

Многих сотрудников финансовых организаций в этот период нет на рабочем месте, банкоматы заполнены деньгами под завязку, люди начинают в целом больше тратить, поясняют в компании.

Кроме новогоднего периода, хакеры считают удачным временем для атак летний сезон отпусков. Кроме того, в это время люди начинают больше тратить, что повышает шансы похитить больше денег.



С недавнего времени хакеры MoneyTaker атакуют не только системы межбанковских переводов, но и начали проводить атаки на банкоматы, предупреждает руководитель отдела динамического анализа вредоносного кода Group-IB Рустам Миркасымов. Хакеры из Silence предпочитают только банкоматы и системы карточного процессинга, но обе группировки любят выводить деньги в выходные, когда банки реагируют на инциденты медленнее, отмечает эксперт. По его словам, однажды за выходные в одном из российских банков участники Silence вывели порядка 32 млн рублей.



Для защиты от атак банкам надо постоянно повышать киберграмотность сотрудников, отмечает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Не стоит открывать вложения из писем в «подозрительных» форматах (исполняемые файлы или архивы странного типа), добавляет Миркасымов. Кроме того, банкам следует использовать более продвинутые технологии защиты от атак.

По оценкам многих экспертов, доход хакеров от атак на банки перекрыл суммарный заработок от остальных способов хищений. Ущерб финансовых организаций от целевых атак в прошлом году вырос на 300%.