Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил финансирование компании «КАМАЗ» в размере более 9,5 млрд рублей, в том числе для реализации инвестиционной программы, сообщили в пресс-службе ЕАБР.

«Инвестиции будут направлены на важнейший инвестиционный проект ПАО «КАМАЗ» — «Развитие модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и модернизация производственных мощностей для его производства», в рамках которого ПАО «КАМАЗ» создает компактное, высокотехнологичное производство, предназначенное для выпуска грузовых автомобилей нового поколения К5», — отмечается в релизе.

При реализации этой сделки ЕАБР использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, тем самым «КАМАЗ» смог сформировать оптимальную структуру привлечения средств, заключили в пресс-службе.