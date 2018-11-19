Налогово-бюджетный маневр в среднесрочном периоде добавит примерно 0,2—0,3 процентного пункта к росту российского ВВП в среднем за год. Такая оценка, основанная на применении фискальных мультипликаторов, представлена в аналитической записке , подготовленной департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Налогово-бюджетный маневр в среднесрочном периоде добавит примерно 0,2—0,3 процентного пункта к росту российского ВВП в среднем за год. Такая оценка, основанная на применении фискальных мультипликаторов, представлена в аналитической записке , подготовленной департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Фискальные мультипликаторы показывают влияние дискреционного (вызванного решениями правительства) изменения основных бюджетных показателей на изменение ВВП на определенном временном горизонте.

В ДИП Центробанка напоминают, что с 2019 года правительством запланирован масштабный налогово-бюджетный маневр, включающий увеличение бюджетных расходов, в основном инвестиционных, которое будет профинансировано прежде всего за счет повышения основной ставки НДС на 2 п. п. и временного снижения первичного сальдо бюджета относительно действующего бюджетного правила. Цель маневра — ускорить рост российской экономики, в том числе вывести на более высокий уровень ее потенциальный рост.

«Фискальные мультипликаторы не позволяют оценить влияние бюджетных показателей на потенциальный рост экономики (мы ожидаем, что влияние будет положительным, прежде всего благодаря активизации накопления основного капитала в экономике). Тем не менее фискальные мультипликаторы позволяют получить представление о влиянии налогово-бюджетного маневра на фактический рост ВВП», — указывают эксперты ЦБ.

В аналитической записке приводятся расчеты, согласно которым среднегодовой совокупный эффект налогово-бюджетного маневра на рост ВВП в среднесрочном периоде составит 0,2—0,3 п. п. «При этом фактический эффект может оказаться существенно выше расчетного в случае эффективного использования средств (например, качественного отбора инвестиционных проектов), а также при активном сокращении издержек и повышении производительности налогоплательщиками НДС… Сдерживающим фактором может стать сложившаяся в экономике ситуация близости к полному использованию ресурсов, снижающая эффективность их использования», — говорится в резюме записки.

