Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял с начала года 17,4 млрд долларов на фоне скандала вокруг его компании в связи с «российским вмешательством» в американские выборы, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Акции компании потеряли 3% к закрытию торгов в пятницу, опустившись до 139,53 доллара (минимума с апреля 2017 года). Таким образом, Цукерберг потерял 1,63 млрд долларов за одну торговую сессию. Теперь состояние миллиардера оценивается в 55,3 млрд долларов.

В результате снижения стоимости акций Цукерберг опустился на шестую строчку рейтинга, тогда как в июле он входил в тройку богатейших людей планеты, уступая лишь совладельцу Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. В конце июля состояние Цукерберга составляло 86,6 млрд доллара.

В конце прошлой недели Цукерберг вновь столкнулся с волной критики в адрес его компании в связи со скандалом по поводу «вмешательства РФ» в выборы в США. В частности, газета New York Times обвинила Цукерберга и другого топ-менеджера компании Шерил Сэндберг в замалчивании «российского вмешательства». Совет директоров Facebook отрицал, что менеджеры игнорировали свидетельства «российского вмешательства», хотя признает, что компания реагировала «слишком медленно».