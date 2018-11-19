Чистая прибыль банковской группы «Открытие» за девять месяцев 2018 года составила 30,8 млрд рублей против чистого убытка в 157,9 млрд рублей за аналогичный период 2017-го. Таковы данные отчетности группы по МСФО.

Общий операционный доход за отчетный период оказался на уровне 95,5 млрд рублей, чистый процентный доход — 60,3 млрд рублей, чистый комиссионный доход — 12,6 млрд рублей.

Совокупные активы группы «Открытие» за девять месяцев уменьшились на 18,6%, до 2,048 трлн рублей (в III квартале рост активов составил 3,5%), преимущественно в результате выбытия из периметра консолидации банка «Траст» в I квартале 2018-го и досрочного возврата средств, полученных от ЦБ, в размере 453 млрд рублей.



Операционные расходы составили 55,5 млрд рублей. Кредитный портфель группы (за вычетом резервов) оказался на уровне 378,7 млрд рублей на 30 сентября (рост за III квартал на 29,4%, или 86 млрд рублей).

«Объем средств клиентов группы составил 797,3 миллиарда рублей на 30 сентября 2018 года. Объем срочных депозитов составил 69,2% от общего объема средств клиентов, доля текущих счетов составила 30,8% соответственно. Средства корпоративных клиентов составляют 35,5% на 30 сентября 2018 года, на долю физических лиц приходится 64,5% средств клиентов», — отмечается в релизе.