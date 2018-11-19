Внеплановая проверка, которую Банк России проводил в системе денежных переводов UNIStream с 21 июня по 30 августа, обернулась для платежной системы предписанием, ограничивающим валютообменные операции на полгода, пишет «Коммерсант».

Ограничение введено в связи с выявленными нарушениями при идентификации клиентов, совершавших крупные валютообменные операции. Существенную долю доходов UNIStream приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах. Причем в ряде стран СНГ обмен в конечной точке затруднен и конвертация обязательна. До начала сентября UNIStream в таких случаях сначала производил классическую валютообменную операцию, а потом перевод (кассир готовил документы по двум операциям). Но запрет ЦБ сделал это невозможным.



По словам главы UNIStream Кирилла Пальчуна, ЦБ проводил внеплановую проверку соблюдения порядка ведения кассовых операций, фактического наличия средств, в том числе иностранной валюты, а также соблюдения антиотмывочного законодательства.

«По результатам банк получил предписание по доработке процедур идентификации источников происхождения денежных средств клиентов при осуществлении крупных валютообменных операций, а также ограничение на осуществление валютообменных операций, не связанных с проведением денежных переводов, до 1 марта 2019 года», — говорит Пальчун.

Ограничение на наличные валютообменные операции сделало невозможной работу системы по прежней схеме. «Мы приняли решение, что два продукта нужно склеить, чтобы одной операцией можно было провести перевод с конверсией на уровне системы UNIStream», — пояснил Пальчун. Такой продукт, по его словам, повышает эффективность работы (сотрудники тратят вдвое меньше времени на оформление трансграничного перевода) и снижает операционные риски. Он был разработан около трех лет назад, но до ограничения со стороны ЦБ не предлагался активно клиентам. При этом UNIStream пришлось все же отказаться от классических валютообменных операций, но, по словам Пальчуна, такие операции приносили «менее 10%» доходов.

Однако эксперты полагают, что в результате UNIStream лишается существенной части доходов и может ввести для компенсации потерь дополнительные комиссии.