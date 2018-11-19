Активов ПИР Банка, у которого 12 октября этого года была отозвана лицензия , недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами, свидетельствуют данные Банка России.

Как следует из опубликованного на сайте ЦБ в понедельник, 19 ноября, отчета о финансовом состоянии ПИР Банка, его активы на дату отзыва лицензии с учетом результатов обследования составили порядка 451,2 млн рублей против почти 3,299 млрд, значащихся в бухгалтерском балансе банка. В том числе оценка чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, снижена с 2,6 млрд рублей до нуля, оценка чистой ссудной задолженности — с 311,5 млн до примерно 240,9 млн, оценка чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, — с 55,5 млн до 6,7 млн.

Оценка размера обязательств банка также снижена, но менее значительно: с 2,473 млрд рублей в бухгалтерских документах до 2,421 млрд. Объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, оценивается в 2,25 млрд рублей, в том числе объем средств физлиц — в 1,988 млрд (в бухгалтерском балансе обе величины на несколько миллионов рублей больше).

Таким образом, «дыра» в балансе ПИР Банка равна почти 1,97 млрд рублей.



Арбитражный суд Москвы 31 октября принял от ЦБ заявление о признании ПИР Банка банкротом.