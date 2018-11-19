Наследный принц Саудовской Аравии, а также президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп определяют и будут определять мировые цены, считает колумнист Bloomberg Джулиан Ли.

По его мнению, ОПЕК утратила контроль над ценами на топливо, которым некогда обладала. В то время как организация не может найти общую цель, США, Россия и Саудовская Аравия втроем производят больше нефти, чем все 15 членов ОПЕК.

Колумнист подчеркивает, что у этих трех людей разные цели. По его мнению, Саудовская Аравия будет продолжать сокращать производство топлива, чтобы пополнить бюджет страны.

В то же время Россия, считает Ли, в гораздо меньшей степени зависит от цен на нефть, чем в 2016 году, и российские нефтяные компании хотят зарабатывать на том, во что уже вложили инвестиции. Он также привел слова Путина о том, что нефть стоимостью 70 долларов за баррель его «вполне устраивает».

Ли подчеркнул, что позиция Трампа будет гораздо «громче» — в прямом и переносном смысле, — поскольку президент стремится сохранить хорошие отношения с Эр-Риядом на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, в то время как сенат США настаивает на ужесточении санкций против Саудовской Аравии.