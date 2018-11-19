Банк СИАБ с 19 ноября 2018 года начинает осуществлять операции по купле-продаже денежной единицы Китайской Народной Республики — юаней, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«На первом этапе операции по купле-продаже юаней в наличной форме смогут осуществить клиенты — физические лица в головном офисе банка СИАБ, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Черниговская ул., 8 А. В дальнейшем рассматривается возможность предоставления услуги в других офисах банка», — отмечается в релизе.

На сайте банка в разделе «Курсы валют» добавлена информация по юаням и обновлен валютный калькулятор.