Компания «Балтийский Лизинг» предлагает клиентам и партнерам начать использование системы для обмена электронными документами «Диадок». Документы с электронной подписью, отправляемые через «Диадок», являются юридически значимыми электронными оригиналами, которые принимают в ИФНС и судах, распечатывать их не нужно, подчеркивается в сообщении лизинговой компании.

«Система ускорит процессы взаимодействия с клиентами компании, поскольку «Балтийский Лизинг» будет отправлять необходимые документы в день их подготовки (пока для рассылки доступны только счета-фактуры, чуть позже перечень будет расширен). Плюс ко всему счета-фактуры можно массово рассылать в один клик из внутренней финансово-учетной системы», — отмечается в релизе.

Для получения счетов-фактур в электронном виде клиенту или представителю компании-поставщика нужен сертификат электронной подписи. Если организация использует систему интернет-отчетности, то подойдет сертификат, которым сотрудники подписывают отчеты. При отсутствии такого сертификата можно оставить заявку на официальном сайте системы «Диадок» и получить его в региональном сервисном центре.

Чтобы начать получать документы в системе «Диадок», нужно зайти на сайт системы, выбрать действие «Войти» — «По сертификату», в «Диадоке» в разделе «Контрагенты» принять приглашение от ООО «Балтийский лизинг».

Получить доступ к системе может любой сотрудник компании. Для просмотра и согласования достаточно войти по логину и паролю.

«На сегодня все процессы по работе с электронными счетами-фактурами, которыми мы обмениваемся с партнерами и клиентами, полностью отлажены и реализуются очень быстро. Это отмечаем и мы, и другие участники сделок. В 2018 году это не единственное наше достижение по направлению цифровизации — мы также дали старт работе электронного личного кабинета, в котором клиент может в режиме реального времени отслеживать статус своей заявки, а в дальнейшем планируется публиковать полный комплект документов по лизинговой сделке с возможностью подписания в электронном виде», — комментирует заместитель генерального директора «Балтийского Лизинга» по информационным технологиям Георгий Федоров.



В полном объеме систему ЭДО компания «Балтийский Лизинг» запустит к 2020 году.

