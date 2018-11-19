Агентство по страхованию вкладов в качестве конкурсного управляющего АКБ «НОСТА»(НСТ-Банк, Новотроицк Оренбургской области) потребовало с его бывших контролирующих лиц более 5,397 млрд рублей. Соответствующий иск о привлечении Мухиева М. М, Янчука М. Н., Каркачевой Е. Ю., Лаврентьева В. С., Мочалова Ю. О., Лукьяновой Л. Е., Мухиевой А. М., Житковой Т. Н., Силенко Е. Б. к субсидиарной ответственности по обязательствам банка подан 16 ноября в Арбитражный суд Оренбургской области, сообщается на сайте АСВ в понедельник, 19 ноября.

Напомним, что Елена Каркачева возглавляла правление банка, членами которого также были Елена Силенко и Татьяна Житкова. Михаил Янчук, Аза Мухиева, Лидия Лукьянова, Юрий Мочалов (в статусе председателя) входили в совет директоров.

По данным АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что в период с 1 ноября 2014 года по дату отзыва лицензии у банка (16 ноября 2015-го) контролирующими лицами совершались действия по размещению денежных средств на корреспондентских счетах в банках, входивших в неформальную банковскую группу Анталбанка и имевших признаки банкротства, выдаче кредитов организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности или ведущим ее в объемах, не сопоставимых с масштабом их финансирования банком, и приобретению прав требования к таким юридическим лицам, а также по приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости. Руководителем не принимались предусмотренные законом меры по предупреждению банкротства банка. В результате указанных действий контролирующих лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

Как уже сообщалось, в неформальную группу Анталбанка, участником которой считается НСТ-Банк, помимо этих организаций также входили банки «Содружество», «Максимум», «Лада-Кредит», Региональный Банк Сбережений, Межрегионбанк, Дорис Банк и Гринфилдбанк. Лицензии у всех упомянутых банков были отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года.

Теневым владельцем Анталбанка считался Магомед Мухиев. Газета «Коммерсант» в апреле этого года сообщала о начале процесса над организованным преступным сообществом во главе с Мухиевым и Михаилом Янчуком. Но из них перед судом, по информации издания, предстал только Мухиев, а Янчук успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск .



Ранее этой осенью АСВ подало иски о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров и собственников других банков из указанной неформальной группы. Так, к бывшим контролирующим лицам Анталбанка подан иск более чем на 8,9 млрд рублей, «Лада-Кредита» — на 2,5 млрд, Дорис Банка — почти на 5,3 млрд, банков «Максимум» и «Содружество» — на 1,9 млрд и почти на 1,4 млрд соответственно, Гринфилдбанка — на 6 млрд, Межрегионбанка — на 740 млн, Регионального Банка Сбережений — на 651 млн рублей. В каждом из случаев в числе ответчиков значатся Магомед Мухиев и Михаил Янчук.