Референдумы по введению самообложения сборами граждан проходят в Татарстане в воскресенье в 827 сельских и 17 городских поселениях, сообщают организаторы.

«В 844 поселениях 43 муниципальных районов проводятся референдумы по введению самообложения граждан, в том числе в 827 сельских и 17 городских поселениях. Программа самообложения в республике работает с 2013 года и действует по принципу софинансирования из бюджета в пропорции 4 к 1 — на 1 рубль населения направляется 4 рубля софинансирования из бюджета республики», — говорится в сообщении.

Сумма самообложения граждан, установленная для голосования на нынешних референдумах в Татарстане, составляет от 100 рублей до 2 тыс. рублей. Куда направить эти деньги, решают сами жители, преимущественно они идут на благоустройство, дорожное строительство, ремонт.

В прошлом году 86% всех собранных в России средств самообложения было собрано в Татарстане. В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании по развитию местного самоуправления в Кирове, признал опыт Татарстана по проведению местных референдумов и организации самообложения граждан одним из передовых в стране и предложил распространить его и в других регионах.

