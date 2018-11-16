Массовые акции протеста против высоких цен продолжились в Болгарии второе воскресенье подряд.

Манифестации против высоких цен на автомобильное топливо, предстоящее подорожание ОСАГО, повышение размера транспортного налога на старые автомобили и с требованием отставки правительства в течение дня проходили в десятках городах страны.

Несмотря на усиленные наряды полиции и жандармерии, протестующим удалось частично блокировать ключевые автомагистрали и дороги страны, пограничные контрольно-пропускные пункты на границе с Грецией и Турцией.

В Софии из-за нескольких акций протеста движение в центральной части города перекрыли на несколько часов. Как сообщили в пресс-службе МВД страны, «акции протеста прошли без серьезных нарушений общественного порядка». Всего в обеспечении порядка задействовали более 2 000 сотрудников полиции и жандармерии, в том числе 1 000 человек в болгарской столице.