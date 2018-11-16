Президент США Дональд Трамп оценил свою работу на этом посту на «пять с плюсом». Он пояснил, что при нем экономика Соединенных Штатов процветает и что если бы не он, то США уже вели бы войну с Северной Кореей.



«Я думаю, я хорошо работаю… Я бы поставил себе… Слушайте, я терпеть не могу это, но я это сделаю. Я бы поставил себе «пятерку с плюсом». Достаточно? Могу я поставить еще больше?» — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу Fox News .



