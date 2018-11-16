Ставка рефинансирования в Белоруссии при благоприятных экономических условиях на конец 2019 года может составить 9,5% годовых, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка республики Дмитрий Мурин.

Нацбанк Белоруссии 27 июня снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта — до исторического минимума в 10% годовых. При этом ее величина составляла 18% на начало 2017 года. В конце июня в Минэкономики отмечали, что резервы для снижения ставки рефинансирования еще не исчерпаны, однако в сентябре регулятор решил сохранить текущий размер ставки в 10%.

«В проектах основных документов на следующий год прогнозных, в рамках тех сценариев, которые запланированы… предусматривается, что ставка рефинансирования на конец следующего года может составить 9,5—10%. То есть такое небольшое снижение (возможно. — Прим. ред.)», — сказал Мурин в интервью телеканалу «Беларусь 1».

При этом начальник управления отметил, что если в Нацбанке будут видеть, что какие-то экономические риски «сильно возросли, появились какие-то непредвиденные обстоятельства, то, конечно, возможно и повышение ставки рефинансирования».

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прогнозировал, что инфляция в стране в 2018 году сохранится в пределах 6%, а в 2019-м снизится до 5%.