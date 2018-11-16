Азиатский экономический саммит впервые в истории АТЭС завершился без полноценной итоговой декларации. Причина этому — разногласия между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам международной торговли, сообщает ВВС.

Как заявил премьер-министр принимавшей саммит Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил, два гиганта в одной комнате не смогли договориться по ряду вопросов. Среди разногласий, по его словам, — роль Всемирной торговой организации и ее реформа.

Как сказал Питер О'Нил, стороны не сошлись в том, следует ли включить в итоговую декларацию положение о необходимости реформы ВТО, которая не подотчетна АТЭС.

Представитель Китая Чжан Сяолон заявил, что страны — участницы саммита оставили Папуа — Новой Гвинее право выпустить заявление от имени всех членов АТЭС вместо традиционной декларации лидеров. В результате, как ожидается, будет опубликовано заявление по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, из которого будут исключены спорные пункты.

США и Китай уже давно вовлечены в торговую войну, и разногласия между Пекином и Вашингтоном ярко проявились на саммите, отмечает ВВС.