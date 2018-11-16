Крупные розничные банки, опасаясь новых международных санкций в отношении России и продолжения оттока средств населения, дружно увеличивают привлекательность депозитов в валюте. Об этом пишут «Ведомости».



За первую половину ноября 10 из топ-30 банков по величине портфеля привлеченных средств населения повысили доходность долларовых вкладов. Среди них лидеры рынка — Сбербанк, Россельхозбанк, Бинбанк, «Открытие», «Ренессанс Кредит», МТС Банк, Тинкофф Банк, Хоум Кредит Банк, Московский Кредитный Банк и другие. Ранее, в конце октября, ставки долларовых вкладов существенно повысил банк ВТБ.

Лучшие ставки у некоторых из них уже подбираются к 4% годовых. Ряд этих банков также улучшили условия вкладов в евро.

Эксперты называют несколько причин повышения банками долларовых депозитов. Советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов говорит, что ранее ставки были аномально низкими, а сейчас происходит их нормализация с низкой базы, которая воспринимается как рост. «Кроме того, из-за рекордных покупок Минфином валюты для пополнения резервов происходит частичное вымывание валютной ликвидности с рынка. На это банки вынуждены реагировать ростом ставок вкладов — таким образом они стремятся сохранить побольше этой ликвидности у себя», — добавляет он.

По мнению гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, банки продолжают борьбу за валютную ликвидность после оттоков средств с валютных счетов. «Накладывается и ожидание новостей об очередных санкциях США, для минимизации последствий которых банки также могут запасать ликвидность», — уверен он.

По мнению экспертов, в ближайшее время ставки в долларах вырастут еще.

