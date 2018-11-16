На этой неделе лидерами по росту цен опять оказались огурцы и помидоры. Первые подорожали на 7,6%, вторые — на 6,5%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Цены на эти распространенные в России овощи повышаются уже не первую неделю. Только с конца октября огурцы, по данным Росстата, подорожали на 22,8%, а помидоры — на 14,2%. Однако пока эти овощи только догоняют прошлогодние цены. Сейчас помидоры и огурцы стоят только половину того, что они стоили в декабре прошлого года.

Между тем на этой неделе к огурцам и помидорам в тройке лидеров присоединился репчатый лук. Овощ уже сейчас дороже на 6,4%, чем в декабре прошлого года. Однако цена на него только разгоняется. В последнюю неделю октября она поднялась на 0,7%, в первую неделю ноября — на 1,7%, а на этой неделе — уже на 2,4%. За луком потянулись и другие овощи «борщевого» набора. Стали дорожать белокочанная капуста, картофель.

Дорожают также пшено и куры. Незначительно поднялись в цене пшеничная мука и хлеб, сардельки и колбаса, молоко и сыры.

Цены на свинину и говядину, сметану, сливочное масло, творог и куриные яйца практически остались на том же уровне. Дешевеет пока только морковь. Цены на нее на этой неделе снизились на 0,1% процента. Снижаются в цене также яблоки и подсолнечное масло.